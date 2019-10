Le temps du vendredi 4 octobre : gris et pluvieux

Le temps sera pluvieux vendredi sur le nord et l'est et nuageux sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Des petites pluies s'étendront sur le Grand Est et la Franche-Comté. A l'arrière, le ciel restera très chargé, avec des averses au nord de la Seine et sur le Jura. Près de la Manche, le vent d'ouest soufflera à 60 à 70 km/h, localement 80 à 90 sur les caps. Le ciel sera variable sur l'ouest et le centre du pays. Le temps sera souvent nuageux de la Normandie à la Bourgogne et l'Auvergne, avec quelques ondées. Sur le Sud-Ouest, le ciel sera couvert le matin avec quelques gouttes, plus variable l'après-midi.

Des maximales entre 14 et 26

Le temps sera plus sec du coté de la Méditerranée et des Alpes du Sud et le ciel plus lumineux malgré des nuages élevés, parfois épais sur le Languedoc. En Corse, le soleil dominera durant la journée malgré quelques nuages à l'ouest, précurseurs d'averses la nuit suivante. Le matin, il fera de 4 à 9 degrés sur le nord et l'est du pays, de 9 à 16 sur l'ouest et près de la Méditerranée. L'après-midi, les températures se situeront entre 14 et 19 degrés sur la moitié nord, entre 18 et 21 sur le quart sud-ouest et entre 21 et 26 degrés sur les régions méditerranéennes.