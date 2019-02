Le temps du samedi 9 février : nuages et ondées en journée

Samedi, le temps sera très nuageux avec des pluies de plus en plus éparses, traîne entre le nord de l'Aquitaine, le Massif central, le Jura et le nord de Rhône-Alpes, selon les prévisions de Météo-France. Il neigera faiblement vers 1.500 m sur les Alpes du nord. Aux abords des Pyrénées et sur les régions méditerranéennes, le ciel sera lumineux, juste voilé. Quelques grisailles gâcheront toutefois la journée sur l'ouest de la Corse.

Risque de gelées le matin. Sur la moitié nord, courtes éclaircies et passages nuageux porteurs de quelques averses alterneront, dans une ambiance encore un peu ventée. Près de la Manche et au nord de la Seine jusqu'au relief vosgien, les averses seront plus fréquentes et le vent plus soutenu avec des rafales de 60 à localement 80 km/h.

Le matin, le risque de gelées avec 0 à -2 degrés se limitera à l'intérieur de PACA. Ailleurs dans les terres, il fera entre 2 et 8 degrés. En journée, les températures maximales afficheront 8 à 13 degrés en général, 14 à 16 au sud de la Garonne, 14 à 17 en bord de Méditerranée.

Nouvelle perturbation en Bretagne. En fin d'après-midi, une autre perturbation envahira déjà la Bretagne, apportant des pluies marquées et un nouveau renforcement du vent de sud-ouest : rafales de 80 à localement 100 km/h. Au cours de la nuit de samedi à dimanche, ce temps agité, pluvieux avec de fortes rafales, s'étendra de la Bretagne et des Pays de la Loire à la frontière belge.