La météo du samedi 29 décembre : encore bien gris au nord

Samedi, le ciel sera gris sur la moitié nord jusqu'au Poitou, le Centre, la Bourgogne et la Lorraine, avec parfois de mauvaises visibilités et un peu de pluie ou de bruine, verglaçante de la Normandie à la Belgique, selon les prévisions de Météo-France.

Du soleil dans le Sud. De l'Alsace au Jura, sur le nord de Rhône-Alpes et de l'Auvergne au Sud-Ouest, la grisaille, parfois doublée de bancs de brouillards, prédominera en matinée. Elle se morcellera ensuite et cédera la place à quelques éclaircies. Ces dernières devraient être plus larges entre le Massif central et la vallée de la Garonne. Le soleil se montrera plus timidement aux abords des Pyrénées. Dans le Sud-Est, les éclaircies s'imposeront toute la journée. Tramontane et mistral souffleront assez fort, entre 60 et 80 km/h en rafales.

De -4 à 15 degrés. Il faut encore prévoir des gelées de 0 à -4 degrés sur une large moitié est. Il fera plus frais également sur l'ouest avec notamment de petites gelées entre le Poitou-Charentes, le Limousin et la vallée de la Garonne, 5 à 9 degrés près de l'océan et jusqu'à 9 à 11 en Corse. Les températures maximales afficheront 1 à 6 degrés du Grand Est au Centre et à l'Auvergne Rhône-Alpes, 6 à 10 ailleurs et jusqu'à 12 à 15 en bord de Méditerranée.