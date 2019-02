Le temps du mercredi 27 février : soleil et douceur au programme

Le temps mercredi sera toujours marqué par beaucoup de soleil et une grande douceur, selon les prévisions de Météo-France. Les grisailles se reformeront en cours de nuit, plus présentes sur une large moitié nord et notamment sur le quart nord-ouest et vers le Val-de-Saône. Leur dissipation se fera en cours de matinée. Le soleil pourra alors s'imposer partout donnant une journée encore très agréable. Quelques plaques de nuages bas pourraient, en fin d'après-midi, s'approcher du littoral varois.

Des records de douceur dans l'après-midi. Les températures resteront assez fraîches le matin avec de petites gelées dans l'intérieur du pays. Les minimales varieront entre 3 et 10 près des côtes. Les maximales gagneront 1 à 2 degrés dans l'ensemble, par rapport à la veille, et s'approcheront des records de douceur pour un mois de février. Il fera entre 17 et 22 degrés sur une moitié nord, 20 à 25 sur la moitié sud, voire 26/27 sur le sud de l'Aquitaine.