Le temps du mercredi 22 mai : ciel variable d'est en ouest mercredi

Pour une large moitié ouest, la journée commencera sous un ciel gris. Des bancs de brouillard seront présents localement dans la vallée de la Garonne comme sur les Pays de la Loire mais de belles éclaircies se développeront en cours de matinée. Plus à l'est, un voile nuageux recouvrira le ciel, du nord à la région parisienne. Il s'étendra à la mi-journée jusqu'au massif Central. Le soleil parviendra à s'imposer au-delà, des Pyrénées à l'Alsace.

Averses sur l'est de la Provence et le nord de la Corse

Enfin, sur l'est de la Provence et le nord de la Corse, les nuages seront plus nombreux et donneront de petites averses le matin. Ces ondées seront plus nombreuses l'après-midi et pourront s'accompagner de quelques coups de tonnerre, notamment sur le Mercantour. Mistral et Tramontane seront un peu sensibles en début de matinée. Ils faibliront en cours de journée.

Les températures minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés sur le nord-est, 7 à 11 degrés ailleurs, jusqu'à 10 à 15 degrés dans le sud-est. Les maximales afficheront 17 à 21 degrés au nord de la Seine, 19 à 25 degrés sur le reste du pays. En bord de Méditerranée, on attend entre 20 et 26 degrés.