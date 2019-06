Le temps du lundi 10 juin : toujours instable avec passage d'averses

Le temps lundi sera toujours instable avec passage d'averses, notamment sur l'Est, selon les prévisions de Météo-France.

Pluies durables jusqu'au soir

Des Pyrénées au Massif central jusqu'au nord de PACA, Rhône-Alpes, Franche-Comté et l'Alsace, dès le matin le temps sera très nuageux et des pluies ou averses se produiront. Elles s'étendront assez rapidement à la Lorraine et Champagne-Ardenne. Le temps deviendra bien perturbé entre l'est du Massif central et les frontières de l'Est. Les pluies seront parfois marquées et orageuses, et souvent durables jusqu'au soir, donnant des cumuls importants en particulier sur le relief des Alpes et du Jura.

Ciel encombré à l'Ouest et au Nord

Sur l'arc méditerranéen et la Corse par contre, le temps sera un peu plus clément avec de belles périodes ensoleillées, parfois une averse. La tramontane soufflera dans son domaine jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales. À l'opposé, de la Bretagne et Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, sous un ciel bien encombré et menaçant, les averses seront fréquentes du matin au soir, et parfois orageuses, donnant localement de bons cumuls de pluie. Sur le reste du pays, le temps sera plus variable, avec des passages nuageux parfois accompagnés d'ondées et de brèves éclaircies.

Les températures maximales en baisse

Les minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés de la Bretagne et les bords de Manche jusqu'au Poitou-Charentes, entre 10 et 15 degrés ailleurs, 15 à 21 degrés dans le Sud-Est. Les maximales seront en baisse, 16 à 22 degrés en général sur le pays, 22 à 29 degrés en bord de Méditerranée, jusqu'à 27 à 32 en Corse.