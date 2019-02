Le temps du jeudi 28 février : fin de l'été hivernal, nuages et pluie de retour

Le temps jeudi sera globalement marqué par un retour des nuages et de la pluie sur une grande moitié nord du pays. Une perturbation entrera jeudi par le nord-ouest, accompagnée de petites averses éparses en matinée sur la Bretagne, la Normandie, le nord des Pays de la Loire et de la région Centre, sur l’Île-de-France et les Hauts de France. Du Sud-ouest vers la Champagne-Ardenne, le ciel sera très nuageux dès le matin et les nuages gagneront le Grand-Est en fin de matinée. A l'avant, sur l'est du pays, le ciel demeurera plus dégagé, avec quelques brouillards localement en début de journée, notamment en Val de Saône et en Provence.

Quelques coups de tonnerre, des rafales de vent. L'après-midi, les averses concerneront une grande moitié nord du pays et seront plus marquées des Hauts de France vers le Grand-Est où quelques coups de tonnerre seront possibles. Les rafales sous les averses pourront atteindre 60 à 70 km/h sur le nord de la France. La Bretagne retrouvera un temps sec et variable en cours d'après-midi. Sur le sud du pays, le ciel restera assez nuageux avec quelques gouttes possibles sur l'ouest du Massif central. Le soleil dominera sur les régions méditerranéennes l'après-midi avec un mistral et une tramontane soufflant dès le matin à 70-80 km/h. En soirée, des averses de neige tomberont sur le nord des Alpes à partir de 1500m.

Les températures en baisse l'après-midi. Les températures minimales varieront globalement de 4 à 10 degrés, et de -3 à 4 degrés sur le tiers est du pays. Les maximales seront en baisse, allant généralement de 12 à 18 degrés, excepté par endroits où elles monteront jusqu'à 19 ou 22 degrés sur l'extrême est du pays.