Le temps du dimanche 18 août : perturbations sur une grande partie du pays

Le temps dimanche sera encore perturbé sur une grande partie du pays, souvent nuageux, pluvieux et localement orageux, selon les prévisions de Météo-France. En début de journée, la perturbation arrosera toujours les Pays de la Loire, une bonne partie de la Normandie, la région parisienne jusqu'aux Hauts-de-France.

Cette perturbation glissera lentement vers le sud-est en touchant à la mi-journée le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central ainsi qu'un bon quart nord-est du pays où elle prendra un caractère orageux l'après-midi sur l'Auvergne, la Bourgogne, le Jura, les Vosges et l'Alsace en donnant des cumuls de précipitations marqués, de fortes rafales de vent sous les orages les plus forts.

Beau temps en Paca et en Corse

À l'arrière, les éclaircies seront de retour sur la Bretagne dès les premières heures du jour puis elles gagneront un bon quart nord-ouest du pays en cours d'après-midi mais seront parfois ponctuées d'une averse, sur les côtes de la Manche en particulier.

Sur le sud-ouest du pays, le temps sera variable, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux, porteurs d'averses. Seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse bénéficieront d'un temps le plus souvent bien ensoleillé après la dissipation des nuages bas matinaux et que des cumulus bourgeonneront sur les sommets l'après-midi.

Les températures

Côté températures, les minimales seront généralement comprises entre 13 et 17 degrés sur les deux tiers nord du pays, entre 17 et 22 sur le sud. Les maximales seront de l'ordre de 19 à 23 sur le nord-ouest, de 24 à 29 ailleurs, avec encore 29 à 33 sur le Midi toulousain, le long de la vallée de la Garonne.