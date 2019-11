Le temps du dimanche 17 novembre : encore humide et froid

Le temps sera encore perturbé dimanche, marqué par une vigilance orange pour pluie-inondation dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, accompagnée de neige à très basse altitude dans l'est, prévoit Météo-France. De l'Alsace au Jura jusqu'à Rhône-Alpes, le ciel se couvrira en matinée, avec de la neige avant midi, dès 300 mètres d'altitude sur le sud des Vosges et de l'Alsace, et ponctuellement en plaine. Les quantités seront faibles mais suffisantes pour blanchir les sols. Sur les Alpes du Nord et les Préalpes, la limite-neige se situe de 400 à 500 mètres, et Météo-France prévoit de 5 à 10 cm de neige.

Décalage des perturbations vers l'ouest

Ces précipitations vont dans le courant de la journée se décaler lentement vers l'ouest, sur la Lorraine, la Franche-Comté et l'Auvergne, en fin d'après-midi. Au sud de la Garonne, le temps restera pluvieux, avec des averses moins nombreuses que ces derniers jours. La limite pluie-neige remontera un peu sur les Pyrénées, variant entre 900 et 1.300 mètres.

La pointe bretonne et les côtes de la Manche subiront également des ondées en journée, dans un flux de nord très frais. Sur le reste du pays, la grisaille dominera, en particulier sur la moitié ouest. Quelques brouillards matinaux alterneront avec des bruines, et des chutes de neige sur le Massif central.

De la neige en Corse

L'après-midi, les éclaircies s'étendront des Hauts de France à l'Ile-de-France et la Bourgogne, avec une plus forte résistance des nuages à l'ouest. Le ciel sera plus lumineux sur le pourtour méditerranéen. En Corse, les averses sur l'ouest de l'île, se transformeront en neige à partir de 1.200 à 1.500 mètres.

Les températures minimales resteront basses au nord et sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, voisines de 0 degré. Plus au sud, elles varieront de 1 à 6 degrés, voire 7 ou 8 sur le Pays basque et près de la Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 4 et 8 degrés sur la plupart des régions, 8 à 11 en Bretagne et sur le sud-ouest, 10 à 15 sur les régions méditerranéennes.