Le temps dimanche : une nouvelle perturbation pluvieuse traverse le pays

Arrivées la veille par la pointe de Bretagne, les pluies s'étendront dimanche matin de la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, et le soleil dominera au sud, selon les prévisions de Météo-France.

Les pluies se décaleront vers le sud dans l'après-midi

Les pluies seront soutenues par moments, le long des côtes de la Manche en particulier, accompagnées par un vent de Sud-Ouest soufflant entre 50 et 60 km/h en pointes. L'ensoleillement sera toujours généreux du Languedoc-Roussillon à la région PACA, les Alpes frontalières et la Corse. Entre ces deux zones, la grisaille sera de mise.

L'après-midi, les pluies se décaleront vers le sud, du Poitou-Charentes au Centre-Val de Loire, à l'Ile-de-France et jusqu'aux Ardennes. Sur la Bretagne et la Normandie, les passages nuageux alterneront avec de belles périodes ensoleillées. De la Lorraine au Massif central, du nord des Alpes jusqu'au quart sud-ouest du pays, les nuages domineront mais le temps restera sec.

Jusqu'à 20 degrés le long de la Méditerranée

Le soleil dominera toujours en bord de Méditerranée, mais le mistral et la tramontane se réveilleront en soirée avec des rafales de 50 à 60 km/h.

En soirée et la nuit suivante, il neigera faiblement sur les Alpes à partir de 1.300/1.500 m et de 1.700 m sur les Pyrénées. Au lever du jour, les minimales afficheront 2 à 7 degrés en général. Elles seront plus douces en Bretagne et en bordure de Manche avec 9 à 11°C. L'après-midi, le mercure affichera 11 à 16°C du nord-est au sud-ouest, jusqu'à 18 à 20°C le long de la Méditerranée.