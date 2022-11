Le temps dimanche : pluie au nord, soleil au sud, neige en montagne

Le temps dimanche sera couvert et pluvieux au nord, ensoleillé au sud, et neigeux en montagne, selon des prévisions de Météo-France. La perturbation prévue dans la nuit de samedi à dimanche arrivera par la pointe de Bretagne, et donnera aux premières heures du jour, des pluies de la Basse-Normandie vers les Pays de la Loire.

A l'avant, des pluies toucheront aussi les régions allant de la Côte d'Opale à la Haute-Normandie, du Centre vers le Poitou-Charentes. Plus à l'est, le ciel sera très nuageux, l'humidité favorisera la formation de plaques de grisaille des frontières du Nord-est au Massif central.

Des pluies éparses

Des pluies éparses affecteront la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, le nord des Alpes. L'instabilité perdurera sur l'Île de Beauté donnant des averses, près des côtes, mais ce temps chaotique se calmera en cours d'après-midi. Les pluies se décaleront lentement vers l'est, se situant l'après-midi du Grand-Est jusqu'aux Alpes, le Massif central, le Piémont et la chaîne des Pyrénées. Il neigera à partir de 900 m sur les Vosges, 1.300 sur le Massif central et le nord des Alpes, 2.000 sur les Pyrénées.

Un régime d'averses s'installera des Hauts de France vers l'Île de France et la Bourgogne tandis que de belles éclaircies arriveront à percer de la Basse-Normandie vers l'Aquitaine.

De larges éclaircies domineront de la région PACA vers le Languedoc et le Roussillon tout au long de la journée, favorisées par le Mistral et la Tramontane atteignant jusqu'à 70 km/h en rafales. Le vent de secteur ouest se renforcera sur la façade atlantique et les côtes de la Manche, jusqu'à 70 km/h voire 80 sur le domaine côtier. Les températures minimales s'inscriront entre 0 et 5 degrés dans l'intérieur de l'Hexagone, entre 6 et 10 en bord de mer. Les maximales s'échelonneront de 7 à 9 degrés des frontières du Nord-Est à 15 à 16 au sud de la Garonne, de 16 à 18 sur les bords de la Méditerranée.