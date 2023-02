Le temps dimanche : brouillard, grisaille et vent soutenu

Des bancs de brouillard seront présents dimanche matin sur un quart nord-ouest et dans les vallées du centre-est et on retrouvera des nuages bas également sur le sud-ouest, prévoit Météo-France. De faibles pluies tomberont proche des côtes de Manche. Elles concerneront le nord-est pour le reste de la journée où un peu de neige tombera à partir de 800 m, et un peu plus bas en soirée. De belles éclaircies parviendront néanmoins à se développer de la Bretagne au Centre et jusqu'à la frontière belge. Du sud-ouest au Centre-est, les nuages seront plus nombreux et donneront quelques gouttes localement, voire quelques flocons vers les Alpes.

Des rafales atteignant 100 km/h

Sur le pourtour méditerranéen, le soleil dominera du Languedoc Roussillon à l'ouest de la Provence. Mistral et Tramontane souffleront encore fort, avec des rafales atteignant 90/100 km/h. En revanche, le temps se dégradera plus à l'est avec des nuages qui envahiront le ciel au fil des heures sur la Corse et la côte d'Azur, poussés par un vent d'est bien sensible. Des pluies seront attendues en début de soirée. Les minimales seront comprises entre -1 et 2 degrés de l'Alsace au Massif Central, 1 à 6 degrés en général sur le pays, jusqu'à 5 à 10 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront 5 à 8 degrés sur un quart nord-est, 8 à 14 degrés ailleurs.