Le temps dimanche : agité sur la plupart des régions de l'Hexagone

Le temps dimanche sera dominé par une perturbation qui balaiera la majeure partie de l'Hexagone, selon Météo France. De la Lorraine, l'Alsace à Rhône-Alpes et PACA, la matinée se déroulera sous un ciel couvert et des pluies parfois marquées. Il neigera sur le relief de l'est d'abord à partir de 1.200 à 1.400 m, puis 1.300 à 1.500 m. L'après-midi, les précipitations s'atténueront temporairement avant de reprendre en fin de journée, avec une limite pluie-neige remontant vers 1.500 à 1.800m.

Sur la Corse, les pluies persisteront du matin au soir, donnant de bons cumuls sur l'ouest de l'île. Le vent de sud-ouest se renforcera jusqu'à 70 à 90 km/h en rafales. De la Manche et la frontière belge jusqu'aux Pays de la Loire et le Poitou, dès le matin éclaircies et passages nuageux alterneront, mais il faudra aussi s'attendre à quelques averses par moments. L'après-midi les conditions se dégraderont, les averses deviendront fréquentes et plus marquées, et même parfois orageuses. Le vent de sud-ouest à ouest soufflera en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h en matinée, il se renforcera jusqu'à 70 à 80 km/h ensuite dans les terres, 90 km/h près des côtes.

Jusqu'à 18 degrés en Corse

Sur le reste du pays, les nuages s'imposeront dès le matin, avec quelques gouttes le matin. Mais sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine il pleuvra plus fort et durablement. L'après-midi sur tout le Sud-Ouest jusqu'au Massif central et la Bourgogne ce temps pluvieux s'installera peu à peu. La limite pluie-neige se situera vers 1.800 à 2.000 m sur les Pyrénées, 1.300 à 1.500 m sur le Massif central.

Seules les plaines du Languedoc-Roussillon conserveront un temps plus sec mais souvent nuageux. Les températures minimales seront de l'ordre de 5 à 10 degrés en général, jusqu'à 10 à 13 degrés sur les bords de la Méditerranée. Les maximales varieront de 9 à 13 degrés sur la moitié nord et le Massif central, de 11 à 16 degrés au sud, localement 17 sur le Béarn et le littoral méditerranéen, jusqu'à 17 à 18 en Corse.