Le temps de mercredi : pluies dans la plupart des régions, plus sec sur l’extrême nord

Mercredi en début de matinée quelques pluies parcourrons le quart sud-est du pays, puis se limiteront en journée à la Corse où elles prendront un caractère de fortes averses pouvant s'accompagner d'orages ponctuels, annonce Météo-France dans son bulletin de prévisions.

Une limite pluie neige à 1.600m

Des précipitations toucheront également les Alpes, avec une limite pluie-neige à 1.600 m, et pourront revenir en soirée vers la Côte d'Azur. Le temps deviendra plus sec dans le golfe du Lion et la vallée du Rhône. La tramontane soufflera modérément avec des rafales à 60/70 km/h. Du Sud-Ouest au Massif Central et au Nord-Est, le ciel sera très chargé, ponctué de pluies éparses le matin, d'averses l'après-midi. La neige tombera à 1.600 m sur les Pyrénées.

Au Nord-Ouest on aura encore un ciel d'averses le matin avec des éclaircies qui gagneront peu à peu par les Flandres et la Manche. En revanche, les averses s'enfonceront en direction du Centre et de la Nouvelle-Aquitaine.

Jusqu'à 19° au Sud-Est

Les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 6 et 9 degrés. Les maximales atteindront 10 à 14 degrés au nord, sauf en plaine d'Alsace où elles pourront localement dépasser 16 degrés. Plus au sud, on attend 11 à 15 degrés au Sud-Ouest, et 16 à 19 au Sud-Est.