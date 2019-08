Le temps de mardi : dégradation dans le Sud-Ouest

Le temps se dégradera mardi dans le Sud-Ouest, selon les prévisions de Meteo-France diffusées lundi. Du Sud-Ouest à la région parisienne, le ciel sera bien encombré en début de journée. Quelques averses se produiront dans un premier temps sur le pays Basque et pourront s'accompagner de coups de tonnerre. Elles gagneront le sud de l'Aquitaine et l'ouest de l'Occitanie par la suite, puis l'ensemble de la chaîne pyrénéenne où elles seront plus marquées dans l'après-midi.

Soleil et nuages se partageront le ciel ailleurs, du Sud-Ouest à la frontière belge. Les éclaircies matinales dans l'est seront vite remplacées par des nuages. Le soleil parviendra à se montrer dans le Nord-Ouest dans l'après-midi. Le ciel restera gris en bord de Méditerranée et quelques averses se développeront dans les Alpes.

Il fera encore chaud dans le Sud-Est et dans le nord

Les températures minimales seront comprises entre 14 et 18 degrés dans le Nord-Ouest. Elles iront de 16 à 21 degrés sur le reste du pays et jusqu'à 23 degrés en Corse. Les maximales s'échelonneront entre 21 et 25 degrés sur le littoral du Nord-Ouest et entre 26 et 32 degrés dans le Sud-Ouest. Il fera encore chaud dans le Sud-Est et dans le nord du pays avec des températures allant de 30 à 36 degrés.