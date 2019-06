Le temps de dimanche : instable avec des averses, localement orageuses

Dimanche, le temps sera instable avec des passages d'averses et de nombreux orages sur l'est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Sur la moitié ouest et le Centre-Est, des averses localement orageuses se produiront au lever du jour. Elles s'étendront en matinée des Pyrénées à la Bourgogne. Le ciel sera plus lumineux à la mi-journée de l'Aquitaine aux Ardennes. De petites éclaircies sont attendues seulement à partir de la soirée sur l'Occitanie. Quelques gouttes pourront encore s'échapper dans l'après-midi sur le Sud-Ouest. De la Bretagne à la frontière belge, les nuages envahiront le ciel et donneront tout d'abord de faibles averses le matin, plus nombreuses l'après-midi. Quelques gouttes pourront déborder en région parisienne.

Un temps plus sec dans l'après-midi et des éclaircies en soirée

Sur les Alpes et du Massif central à la Franche-Comté, les ondées seront plus marquées et s'accompagneront de nombreux orages. Elles se renforceront dans l'après-midi et toucheront les régions allant du nord de la Provence au sud de l'Alsace. En bord de Méditerranée, de faibles pluies se produiront le matin avec un vent d'est sensible. Une amélioration se dessinera en cours d'après-midi avec le retour d'un temps plus sec puis quelques éclaircies en soirée.

Les minimales seront comprises entre 6 et 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 15 degrés dans le Sud-Ouest, jusqu'à 14 à 19 degrés dans le Sud-Est. Les maximales atteindront 15 à 20 degrés sur un quart Nord-Ouest, 20 à 25 degrés du Sud-Ouest au Nord-Est et jusqu'à 24 à 29 degrés en bord de Méditerranée.