Le temps de ce jeudi : encore mitigé vers la Méditerranée, automnal ailleurs

L'arc méditerranéen restera soumis à un temps plutôt maussade et pluvieux jeudi, selon les prévisions de Météo-France. Le ciel sera couvert et il pleuvra de façon assez soutenue sur les Pyrénées-Orientales jusqu'en mi-journée, il neigera sur les massifs à partir de 2.000 m. L'après-midi, ces précipitations deviendront plus éparses et cesseront en soirée pour laisser place à des éclaircies. De Midi-Pyrénées vers le Languedoc et la région PACA, le ciel sera le plus souvent couvert donnant quelques pluies, de la neige vers 2.000 m sur les Pyrénées, 2.500 m sur les Alpes.

Le vent restera sensible sur le littoral varois

En seconde partie de journée, ces précipitations se décaleront en direction du rivage méditerranéen mais prendront un caractère orageux sur le littoral provençal. Le vent restera sensible sur le littoral varois, soufflant jusqu'à 70 km/h en pointes. En Corse, après un début de journée sous un ciel chargé avec des pluies éparses, l'instabilité redémarrera en matinée, des orages seront attendus à la mi-journée, accompagnés de pluies plus soutenues l'après-midi. En marge de ce système pluvieux, le ciel sera chargé de nuages d'altitude assez épais jusque sur une bonne moitié nord du pays. Partout ailleurs, les phénomènes de basses couches, brumes, brouillards et nuages bas se dissiperont peu à peu mais des poches d'humidité résisteront par endroits, en plaine d'Alsace notamment.

Jusqu'à -3 degrés en Bourgogne, en Champagne, en Sologne

Les nuages domineront sur les côtes de Manche jusqu'en mi-journée, quelques gouttes seront même attendues de l'embouchure de la Seine à la Côte-d'Opale puis cette grisaille s'évacuera en direction de la mer du Nord. Les températures minimales s'échelonneront de 6 à 10 sur la façade atlantique, entre 8 et 11 sur les côtes de Manche, autour de 12 à 14 sur le rivage méditerranéen, entre 0 et 6 dans l'intérieur du pays pour les minimales mais le mercure descendra jusqu'à -3 degrés en Bourgogne, en Champagne, en Sologne. Les maximales s'échelonneront de 9 à 16 degrés du Grand-Est vers le Sud-Ouest, de 17 à 21 autour de la Grande Bleue ainsi qu'en Corse.