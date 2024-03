Le temps jeudi s'annonce lumineux et doux sur la majeure partie du pays, mais voilé et pluvieux sur la Bretagne, selon Météo-France. Poussées par le vent marin, des nuages balaieront dès le matin le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur. Ils se morcelleront et laisseront passer quelques éclaircies l'après-midi.

De la Bretagne au Cotentin et à la Vendée, le temps se voilera fortement puis deviendra faiblement pluvieux l'après-midi sur la Bretagne. Un vent de sud-ouest de 50/60 km/h accompagnera cette dégradation. Sur le reste du pays, les conditions s'annoncent plus agréables. Une fois dissipés les grisailles et brouillards matinaux sur le tiers nord du pays et du Nord-Est au Val de Saône et au Lyonnais, la journée se poursuivra sous un temps lumineux et très doux, malgré un soleil de plus en plus voilé par l'ouest.

Le vent d'Autan et le vent de sud autour de la région lyonnaise soufflera à près de 50 km/h. En fin de journée, une dégradation s'opèrera du Sud-Ouest vers le Massif central, avec des ondées, qui gagneront l'Auvergne Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté en première partie de la nuit suivante.

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés en plaine, entre 8 et 11 sur les zones côtières. Les maximales, encore en hausse, deviendront quasi printanières. Elles atteindront 15 à 20 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 21/22 sur le Sud-Ouest, voire 23/24 dans le Pays basque.

Au cours de la nuit suivante, la dégradation pluvieuse s'étendra à une large moitié nord-ouest du pays.