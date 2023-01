Le temps ce samedi : un Nord pluvieux, un Sud au sec

La journée de samedi sera marquée par des pluies soutenues sur la moitié nord, selon Météo-France, alors que la moitié sud restera au sec. Après une nuit relativement calme, une perturbation pluvieuse active arrivera par le Nord-Ouest dans la matinée et, progressant lentement, arrosera copieusement l'ensemble de la moitié Nord du pays toute la journée, explique Météo-France.

Au sud en revanche, après la dissipation des grisailles matinales dans le Sud-Ouest, le temps s'annonce sec et plus lumineux malgré des passages nuageux. Le vent se renforcera nettement au passage de la perturbation, avec des rafales atteignant 70 km/h, localement 80 km/h, sur la moitié Nord, jusqu'à 90-100 km/h sur les côtes de la Manche exposées et sur le littoral breton.

Des pics à 20°C au sud de l'Aquitaine

Les températures seront en baisse, il fera 1 à 4 degrés sur l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'intérieur de PACA, avec localement de petites gelées. Au petit matin, il fera 2 à 6 degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, localement proche de 0. Sur la Nouvelles-Aquitaine, le Centre-Val-de-Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne, le thermomètre affichera 4 à 9 degrés.

Au meilleur de la journée, les maximales varieront de 10 degrés sur le Nord-Est à 16 degrés au Sud, avec des pics à 20 degrés sur le Sud de l'Aquitaine.