Le site de Parcoursup ouvre lundi : ce qu'il faut savoir du calendrier et des nouveautés

Si les très attendues vacances de Noël ont débuté pour les élèves, ceux de Terminale vont tout de même devoir profiter de ce temps de repos pour réfléchir à leur avenir, et plus précisément à leur orientation. En effet, le site de Parcoursup ouvre lundi. Chaque élève va donc pouvoir prendre le temps d'aller sur la plateforme rechercher des formations, regarder les critères de sélection de chacune, et ensuite échanger avec sa famille pour mûrir son projet.

Un concours commun pour devenir vétérinaire

Au rayon des nouveautés cette année, pour ceux qui veulent devenir vétérinaire, plus besoin de passer obligatoirement par une classe prépa. Ils peuvent tenter leur chance en passant un concours commun. 160 places seront disponibles pour cette première année.

Nouveauté également pour les DUT, qui deviennent des BUT (bachelors universitaire de technologie), et passent désormais en trois ans au lieu de deux. Toutefois, le DUT ne disparaît pas pour autant. Enfin, si vous êtes féru d'informatique, et que vous voulez tenter une classe préparatoire, une nouvelle voie est créée cette année : la MP2I (mathématiques, physique-chimie, informatique et ingénierie).

Réfléchir à un plan B

Il sera possible de formuler les vœux à partir du 20 janvier et jusqu'au 11 mars. Conseil important, même pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire depuis longtemps : ne surtout pas se focaliser sur une seule voie, mais réfléchir à un plan B. Autre conseil : soigner la révision des épreuves de spécialité du bac mi-mars, puisque cette année, les notes seront intégrées au dossier de sélection.