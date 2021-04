Comment préparer un bon sirop de mimosa maison

L'arrivée du mimosa dans les maisons et les jardins est comme une promesse pour l'arrivée des beaux jours. Une promesse que l'on retrouve aussi dans nos assiettes puisque le mimosa se contemple et se mange ! C'est ce que nous apprend Marion Sauveur dans sa chronique Balade gourmande sur Europe 1. Elle nous invite notamment à réaliser notre propre recette de sirop de mimosa.

Bien choisir son mimosa

"Je vous propose de mettre dans votre assiette l’arbre aux jolies fleurs jaunes qui a commencé à embaumer la Côte d’Azur au mois de février," explique Marion Sauveur. "Mais attention, tout ne se mange pas dans le mimosa, uniquement les fleurs. Le reste de l'arbre est toxique."

Attention aussi aux fleurs que vous utilisez pour réaliser votre sirop, elles ne doivent pas être traitées, ce qui est souvent le cas chez les fleuristes pour qu'elles restent plus longtemps en vie. N'hésitez donc pas à vous rendre dans des magasins spécialisés et bio. Si vous avez la chance d'avoir du mimosa chez vous, et qu'il n'est pas traité, vous pouvez également l'utiliser.

Retour en enfance

Pour utiliser les fleurs de mimosa (maison ou non) et réaliser un sirop au goût régressif, commencez par rincer les fleurs avant de les sécher avec un papier absorbant. "Pour le sirop, mélangez un jus de citron avec de l’eau et versez le mélange sur les fleurs de mimosa dans un récipient. Et laissez infuser toute la nuit", conseille Marion Sauveur.

"Le lendemain, filtrez et récupérez le jus. Ajoutez au liquide obtenu le sucre. Faites cuire à feu doux 10 minutes. Filtrez une dernière fois et déposez le sirop dans une bouteille." Le sirop se conserve au frais et à l’abri de la lumière pendant au moins un mois. L'idéal pour accompagner un simple verre d'eau ou encore une panna cotta, car le goût floral du mimosa s'accorde très bien avec la crème.