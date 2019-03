Le Rhône et la Loire en alerte aux vents violents

Le Rhône et la Loire ont été placés en alerte orange aux vents violents mercredi, avec des rafales importantes attendues l'après-midi notamment sur le relief du Forez et dans le sud des deux départements, prévient Météo France. "Le vent de sud va se renforcer au cours de la matinée et soufflera violemment en après-midi et première partie de nuit avant l'arrivée des pluies", indique le bulletin.

Des rafales comprises entre 90 à 120 km/h redoutées. Sur le Forez et autour de la vallée du Gier, dans la Loire, des rafales comprises entre 90 à 120 km/h sont redoutées. Des "vents très forts" sont également annoncés sur le Nord-Isère et dans le nord de la Drôme. Cet épisode demande "une vigilance particulière" bien qu'il s'agisse d'une "tempête commune en période hivernale", souligne encore Météo France.