Les touristes russes sont de retour à Marseille

REPORTAGE

Les professionnels du tourisme sont plutôt satisfaits à Marseille, après une première partie de saison réussie. Ils constatent aussi le retour d'une clientèle qui se faisait rare ces dernières années : les touristes russes.

"Une clientèle un peu particulière"

La ville avait perdu son unique ligne aérienne directe avec la Russie. Mais après des années d’absence, l’aéroport de Marseille a récupéré deux liaisons avec Moscou au printemps. Et les touristes russes sont de retour : +115% en un an. Pour Nicolas Guillot, propriétaire de l'Hôtel Carré du Vieux Port, il est important de prendre soin de cette clientèle. "C'est une clientèle un peu particulière. Ils arrivent sans préparer leur voyage et sont assez exigeants. Ce sont des touristes qui peuvent dépenser de grosses sommes si le jeu en vaut la chandelle", explique le gérant.

"Le marché russe était une priorité"

Le retour des touristes russes, grâce aux nouvelles liaisons aériennes, est le point de départ d’une nouvelle stratégie, emmenée notamment par le directeur de l’office du tourisme, Maxime Tissot. "Cela fait plusieurs années qu'avec les relations internationales de la ville, les adjoints, nous nous sommes bagarrés pour que le trafic se développe. Le marché russe était une priorité", confie-t-il. L’objectif maintenant, après le tourisme, est d'attirer une clientèle business et de développer le volume d’affaires avec Moscou.