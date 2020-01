Le restaurant Paul Bocuse perd sa troisième étoile : "Un beau challenge pour son équipe !"

Les monuments de la cuisine ne sont décidément plus intouchables. Après les rétrogradations de Marc Veyrat, Marc Haeberlin et Pascal Barbot l’an dernier, c'est maintenant au tour du restaurant "L'Auberge du Pont de Collonges" fondé par l’iconique Paul Bocuse, décédé il y a deux ans, d'être déclassé par le guide Michelin. Il perd sa troisième étoile et ne comptera plus que deux macarons dans l’édition 2020 du Guide rouge, qui paraîtra le 27 janvier prochain. Régis Marcon, proche de "Monsieur Paul" et président du concours du Bocuse d'Or, réagit à cette perte au micro d'Europe 1.

"C'est toujours un peu attristant. Je sais que nos amis du restaurant ont fait énormément d'efforts pour moderniser la carte", déplore le chef. La perte de l'étoile est une première depuis 1965 pour l'établissement qui possède le record de longévité avec les 3 macarons.

"Réécrire l'histoire de la cuisine lyonnaise"

"Mon sentiment, c'est qu'avec cette équipe que monsieur Bocuse a formée et qu'il a laissée derrière lui, l'esprit de "monsieur Paul" - la convivialité, la cuisine classique -, ça peut être aussi un beau challenge : avec leur expérience et toutes leurs qualités, le restaurant peut acquérir à nouveau cette troisième étoile et réécrire l'histoire de la cuisine lyonnaise", estime Régis Marcon.

Le restaurant achevait d'importants travaux de rénovation avant une réouverture prévue le 24 janvier, trois jours avant la sortie officielle du nouveau guide Michelin.