Le prix moyen des timbres augmentera de plus de 8% au 1er janvier 2024, annonce La Poste

La Poste a annoncé jeudi que les prix des timbres augmenteraient en moyenne de 8,3% au 1er janvier 2024, la hausse atteignant 11,20% pour le timbre vert dont le tarif, "inchangé depuis deux ans", passera de 1,16 à 1,29 euro.

"Dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier", ces augmentations doivent permettre à La Poste de "s'assurer (de) la pérennité du service universel postal", qui garantit notamment une distribution six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants, a fait valoir le groupe public.

>> Plus d'informations à suivre...