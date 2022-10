Le pot-au-feu d'Emile Cotte

Comme à chaque émission, la Table des bons vivants vous fait découvrir des recettes de chef.fes réalisables à la maison. Cette semaine, Emile Cotte du restaurant BACA'V à Paris livre sa version d'un grand classique : le pot-au-feu.

Ingrédients

1 kilo queue de bœuf

1 kilo paleron veau

1 langue de bœuf

1 jarret de veau

6 os à moelle 4 cm hauteur

1 joue de bœuf

1 kilo navet boule d or

1 kilo poireau

1 kilo carotte

1 oignon piqué au clou de girofle

1 kilo céleri rave

1 branche céleri

1 bouquet garni

1 tête ail rose coupé en deux

3 échalotes grises

1 litre vin rouge

5 litre de bouillon de bœuf dégraissé

Dans un grand faitout rempli d'eau, plongez les viandes et montez à ébullition pendant 20 min, jusqu'à voir toutes les impuretés en surface. Débarrassez les viande et jetez l'eau.

Remettez les viandes dans le faitout et couvrez de bouillon de bœuf dégraissé et de vin rouge. Epluchez tous les légumes, taillez les carottes, les navets et le blancs des poireaux en deux et le cèleri en 4. À ébullition, plongez tous les légumes et garniture aromatiques, bouquet garni.

Faites cuire à petit feu entre 3h30 et 5 heures (jusqu'à ce que les viandes soient fondantes).

Attention, veillez à retirez les légumes dès que la cuisson fondante est obtenue et réserver.

Débarrassez les viandes et faites réduire bouillon de moitié.

Servez en plat généreusement poivré et bouillon très chaud. Accompagnez de cornichons et de moutarde à l'ancienne.

ASTUCE : Faire le pot au feu la veille vous permettra de dégraisser votre bouillon.