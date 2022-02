INTERVIEW

Malgré l'interdiction de la préfecture de police de Paris, les participants au "convoi de la liberté" restent mobilisés pour tenter de rejoindre la capitale vendredi. Sur le modèle canadien, ils protestent contre les restrictions sanitaires et la hausse de l'inflation. Invité d'Europe Matin vendredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'assure, le pass vaccinal et l'obligation du port du masque seront levés dès que cela sera possible.

