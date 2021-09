Le parmentier de canard aux patates douces d'Emile Cotte

Le traditionnel hachis parmentier prend des airs plus raffinés avec cette recette originale et gourmande. Le confit de canard remplace le bœuf et la patate douce apporte plus de douceur. Pour vous aidez à réussir la préparation de ce délicieux plat, Laurent Mariotte et sa Table des bons vivants sur Europe 1 ont fait appel à Emile Cotte, chef du restaurant Baca'v à Paris.

La recette du parmentier de canard aux patates douces d'Emile Cotte Ingrédients pour 4 personnes : - 6 cuisses de canard confites - 2 escalopes de foie gras - 1 oignon - 1 gousse d’ail - 1/2 botte persil - 10 g sel - 2 g de piment d’Espelette - 1 kilo patate douce - 10 cl crème - 50 g beurre - 100 g vieux parmesan - 200 g salade mesclun - 4 cl de vinaigrette à l’huile de noix et xérès

La préparation : 1. Pelez et coupez les patates douces en cubes. 2. Dans une casserole remplie d'eau froide salée faites cuire pendant 20 min environ. 3. Passez les patates douces au moulin ou écrasez-les avec un presse-purée ou à la fourchette. 4. Ajoutez le beurre et la crème et mélangez bien. Réservez. 5. Dans une poêle bien chaude, faites colorer les escalopes de foie gras des deux côtés. Débarrassez la poêle sans la dégraisser. 6. Hachez l’oignon, l’ail et le persil et faites revenir le tout dans la graisse de canard. 7. Effilochez les cuisses au-dessus de la poêle, saupoudrer de piment d’Espelette et amalgamez jusqu’à obtenir un mélange homogène.

8. Préchauffez votre four à 200°C. 9. Déposez la viande dans un grand plat, recouvrez d’une couche purée et râpez le parmesan par-dessus. 10. Enfournez pour 10 min puis montez le four à 240°C pendant 2-3 min pour gratiner. 11. Servez avec le mesclun arrosé de vinaigrette.