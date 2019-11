Le palmarès du salon Made in France

La 8e édition du salon Made in France se ferme lundi 11 novembre Porte de Versailles à Paris. Pendant quatre jours, ce rendez-vous du savoir-faire français a mis en lumière des innovations et des entreprises qui promeuvent le Made in France. A l'occasion du MIF 2019, dont Europe 1 est partenaire, quatre prix ont été remis par un jury composé de quatre personnes : Raphaëlle Duchemin, journaliste d'Europe 1 et présentatrice de La France bouge, chaque jour entre 12h30 et 14h, Nathalie Guirma, journaliste à France 2, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et Yves Jégo, ancien ministre et président fondateur du label Origine France garantie.

Le prix de l'Innovation a été remis à Kippit, pour sa bouilloire durable.

Le prix de l'Environnement a été remis à 1083, pour le Jeans infini.

Le prix de l'Entrepreneur a été remis à Jeanfil, pour le polo 100% en coton français.

Le prix du Public a été remis à Porridge Lab, pour son expérimentation culinaire autour du porridge.

Chaque lauréat remporte une remise de 1.000 euros sur leur participation au salon MIF Expo 2020, une communication dédiée post salon, une campagne de financement participative offerte par Tudigo, en don contre don, un abonnement au magazine Produire en France et une publication dans le même magazine. Le prix du Public remporte en plus une labellisation OFG (Origine France garantie).