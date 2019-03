Le média pro-russe RT France porte plainte pour menaces de mort

La chaîne de télévision pro-russe RT France, qui a la faveur de nombreux manifestants "gilets jaunes", a annoncé avoir déposé plainte lundi "pour menaces de mort, messages haineux et insultes", ajoutant qu'il allait renforcer la sécurité de ses locaux.

Mails et appels menaçants. La chaîne de télévision a déposé plainte auprès du commissariat de Boulogne-Billancourt après avoir reçu ces menaces "par courrier électronique ou via des appels téléphoniques", selon un communiqué. Celles-ci visaient "nommément sa présidente Xenia Fedorova", laquelle a souligné la nécessité que "les journalistes puissent exercer leur métier librement et sans crainte pour leur intégrité". La chaîne a également annoncé qu'elle allait "mettre en place une sécurité renforcée de ses locaux".

RT France est la version francophone de la télévision publique russe RT (ex-Russia Today). Il y a quelques jours, une étude de l'ONG Avaaz a montré que RT France, dont les vidéos des manifestations de "gilets jaunes" ont connu un grand succès au sein du mouvement, a été la chaîne la plus consultée pour ce type de vidéos. En février, le parti La République en Marche (LREM) du président Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'accréditerait pas les médias russes RT et Sputnik pour la campagne des européennes, estimant qu'il ne s'agissait pas d'"organes de presse mais de propagande au service du Kremlin".