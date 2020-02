Le matériel vendu pour améliorer le sommeil des bébés est-il dangereux ?

Des matelas ergonomiques qui recréent l’atmosphère du ventre de la mère, des transats inclinés, des cale-bébés qui réduisent la taille du lit… Dans le dernier numéro du magazine 60 Millions de consommateurs, de nombreux pédiatres pointent le risque de mort subite du nourrisson avec ces équipements, largement développés par les marques ces dernières années.

"Risque de suffocation"

"Ces équipements peuvent être problématiques si le bébé se retourne", indique Fabienne Loiseau, journaliste au magazine 60 Millions de consommateurs. "Son nez peut se retrouver contre l'un des bords de ce type d'équipements et l'empêcher de respirer. Il y a donc un risque de suffocation et c'est ce que dénoncent un certain nombre de pédiatres qui sont amenés à traiter ce type de cas."

Certes, les chiffres de la mort subite du nourrisson ont considérablement chuté depuis le début des années 1990, grâce à la consigne de coucher les bébés sur le dos. Mais ces pédiatres estiment qu’une centaine de vies pourrait être épargnée avec un meilleur couchage. Leurs recommandations sont très claires : rien ne doit être ajouté dans le lit du bébé, un matelas ferme et une gigoteuse suffisent largement.