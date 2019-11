Le funéraire se renouvelle : "Dans nos cœurs", un espace virtuel pour simplifier les démarches après un décès

Le marché du funéraire aussi a ses innovateurs, et la jeune entreprise Dans nos cœurs en fait partie. Ce site internet est à la fois un espace virtuel qui permet aux proches de partager photos, messages de sympathie et hommages en mémoire d'un défunt, et un outil qui centralise les services funéraires. Sa directrice, Anne-Sophie Tricart, explique au micro d'Europe 1 comment son entreprise s'efforce d'alléger les procédures et les formalités dont les familles doivent s'acquitter.

"Dans le prolongement des pompes funèbres"

"On doit prévenir les proches, préparer les obsèques, le tout avec des contraintes de temps et de distances et en étant submergé par les émotions", souligne Anne-Sophie Tricart. Dans nos cœurs s'est donc fixé pour objectif de "faire connaitre au grand public des services qui peuvent aider", aussi bien sur les courriers administratifs que les livraisons de fleurs et la recherche d'un lieu de sépulture. La directrice place son entreprise "dans le prolongement des pompes funèbres", aiguillant ses usagers pour alléger des démarches souvent pénibles à effectuer.

Le funéraire, un secteur innovant

Autre mission, celle de faire connaitre à ses utilisateurs les dernières innovations du funéraire, très nombreuses en France. "Par exemple ce bâton de randonneur, dans lequel vous pouvez glisser des cendres. En marchant, elles se répandent sur le parcours choisi, peut-être apprécié par le défunt", cite Anne-Sophie Tricart.

Aujourd'hui, Dans nos cœurs revendique trois millions d'espaces souvenirs, auxquels se connectent chaque mois 1,7 millions de personnes pour y ajouter une photo, un message d'hommage ou un mot de condoléance.