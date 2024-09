Le Crif organisera le 7 octobre une cérémonie de soutien aux otages capturés par le Hamas

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) organisera le 7 octobre à Paris une cérémonie de soutien aux otages capturés par le Hamas lors de son attaque en Israël il y a un an, a annoncé jeudi le Crif dans un communiqué.

"Nous rendrons hommage aux victimes du 7-Octobre, à leur famille et à leurs proches"

La cérémonie, prévue à 20h au Dôme de Paris, dans le 15e arrondissement, s'articulera autour de la diffusion de vidéos et de photos d'otages. Le président du Crif Yonathan Arfi prendra la parole en présence de plusieurs personnalités, notamment des élus et des intellectuels, selon le Crif. Au cours de cette cérémonie, "nous rendrons hommage aux victimes du 7-Octobre, à leur famille et à leurs proches", précise le communiqué. Sur les 251 personnes emmenées comme otages le 7 octobre 2023, 97 sont toujours détenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée israélienne.

Par ailleurs, un "rassemblement unitaire en solidarité avec Israël" sera organisé le dimanche 6 octobre à 15h à Paris, à l'initiative du Fonds national juif (KKL) "avec l'ensemble des institutions sionistes, des organisations communautaires et des collectifs citoyens". Il y aura "100% des associations de la communauté juive", avec des témoignages, des personnalités, des artistes, assurent les organisateurs, qui n'ont pas précisé le lieu exact du rassemblement.

Il s'agit, dans un contexte de flambée de l'antisémitisme en France, d'"exprimer notre solidarité avec l'Etat d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme islamiste, pour la libération des otages détenus à Gaza et pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre", selon un communiqué. L'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.205 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

Au moins 41.118 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire de représailles israéliennes qui a dévasté la bande de Gaza, selon le Hamas pour ce territoire.