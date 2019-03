Le cri d'alarme de WWF sur la pollution plastique

Dans la terre jusqu'au fond des océans, dans les entrailles des crustacés, le plastique a envahi nos vies et menace de plus en plus notre planète. Le constat dressé mardi matin par un rapport de l'ONG WWF, "Pollution plastique, à qui la faute ?", est alarmant. Si rien n'est fait, la production de déchets plastique pourrait augmenter de 40% d'ici 2030.

Un système défaillant. Chaque année, 300 millions de tonnes de plastiques sont générées et un tiers finit dans la nature. Les scientifiques estiment par ailleurs que la quantité de plastique dans les océans pourrait doubler dans les dix ans qui viennent. Pour les experts du WWF, le problème vient du fait que le système est défaillant. Cela coûte moins cher aux entreprises de rejeter les déchets dans la nature que de réfléchir au recyclage. Et aujourd'hui, personne n'est tenu pour responsable.

"Aucun système juridique international n'existe pour inculper des entreprises ou des États pour négligence par rapport à l'environnement. C'est l'océan qui est aujourd'hui complètement affecté", explique Ludovic Frère Escoffier, au WWF, sur Europe 1.

Un traité international en discussion. La semaine prochaine, lors de l'assemblée de l'ONU qui se tiendra au Kenya, les États vont d'ailleurs discuter de la mise en place d'un traité international qui soit juridiquement contraignant. Dans ce dernier, seraient prévus des objectifs de recyclage du plastique que les différents pays devront atteindre.