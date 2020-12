Pourquoi les couverts en CD recyclés de Pharrell Williams sont loin d'être futiles

Mêler la musique et l'écologie, c'est le pari réussi du chanteur star Pharrell Williams. Le compositeur et interprète du tube "Happy" a crée sa marque de couverts en plastique à partir de CD recyclés. Dans sa chronique "Notre planète", Fanny Agostini, spécialiste environnement à Europe 1, nous explique, lundi, pourquoi cette initiative est prometteuse.

Et si, à la pause déjeuner, vous mangiez avec une fourchette fabriquée à partir d'un vieux CD des Beatles ? C'est ce que le chanteur Pharrell Williams propose à son public en créant une gamme de couverts en plastique à partir de vieux CD recyclés. Comme de plus en plus de stars de sa catégorie, il s'engage personnellement pour la protection de l'environnement et entend le faire à sa manière, de façon "fun".

À travers un clip très rythmé, il invite également les gens à "hate single use", c'est à dire à détester l'usage unique du plastique. Ainsi, il pointe du doigt les 40 milliards d'unités de couverts en plastique qui sont chaque année jetés aux États-Unis. Et il démontre qu'avec un secteur comme les CD, qui ne connaît aucune filière de recyclage, il est tout à fait possible marier la musique à l'économie circulaire.

158 millions de tonnes de plastiques par an pour le secteur de l'alimentation

Loin d'être anecdotique, notre pause déjeuner pèse lourd chaque année, notamment en termes de production de plastique. Le secteur des emballages et ustensiles à usage unique dans l'alimentation est le plus important de tous avec 158 millions de tonnes de plastique par an. Il est loin devant celui du bâtiment et des travaux publics, où le plastique est utilisé, notamment dans les revêtements, les fenêtres et les canalisations. Vient ensuite les domaines du textile ou des transports.

Donc, s'attaquer aux couverts jetables de nos repas n'a rien d'anecdotique. Surtout que le plastique est très polluant. L'essor de sa production correspond à une augmentation considérable de gaz à effet de serre. Elle pourrait générer à elle seule 53 milliards de tonnes de CO2 d'ici 2050 voire même 56 milliards en y ajoutant l'incinération. Raison de plus pour rendre sa pause déjeuner plus écoresponsable en faisant coup double : contre la production de déchets et le réchauffement climatique."