Le cannabis reste la drogue illicite la plus consommée en France

Le cannabis reste le stupéfiant le plus consommé en France, rapporte jeudi l’Observatoire français des drogues et toxicomanie dans un rapport détaillé par France Info. Selon ce rapport, publié tous les cinq ans, 45 % des Français ont déjà fumé du cannabis et 11 % d'entre eux en ont déjà consommé dans l'année.

Record de consommation de cocaïne

La consommation de cocaïne atteint pour sa part un niveau record. Plus de 1,5 % des Français affirment avoir consommé de la cocaïne dans l'année. Selon le rapport, l'image positive de ce produit et sa disponibilité favorisent la hausse de la consommation, précise France Info. Par ailleurs, les autres drogues de synthèse, MDMA, ecstasy et héroïne, sont de plus en plus consommées, notamment par les mineurs.

Toutefois les produits addictifs les plus consommés restent le tabac et l'alcool. 27 % des adultes fument tous les jours. Ils sont 10 % à être des buveurs quotidiens. Des chiffres en baisse depuis les années 1950.