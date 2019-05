EXCLUSIF - Le budget des Français pour les vacances d'été au plus haut depuis huit ans

EXCLUSIF

Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme : le budget des Français pour les congés estivaux est en nette hausse, selon le panorama des vacances 2019 réalisé par Protourisme et dévoilé en exclusivité par Europe 1, jeudi.

1.502 euros en moyenne pour douze jours

D'après Protourisme, 33% des Français envisagent un séjour "marchand" - et non chez de la famille ou des amis, par exemple. Cette proportion est en hausse, tout comme le budget des vacanciers, qui s'élèvera à 1.502 euros par foyer pour douze jours (contre 1.392 euros en 2018). Ce budget n'a pas été aussi élevé depuis huit ans, "grâce à une hausse des séjours en hébergement payant", analyse le cabinet spécialisé.

>> À 18h45, Didier Arino, directeur de Protourisme, détaillera le panorama 2019 des vacances des Français sur Europe 1

Deux tiers des vacanciers partiront en France

Selon cette étude, 46% des Français partiront en vacances en 2019, soit légèrement plus qu'en 2018 (45%). Parmi les partants, 59% choisiront des destinations françaises, tandis que 29% partiront à l'étranger. Les 12% restants sont encore indécis - en 2018, la majorité de cette catégorie avait finalement opté pour une destination étrangère. Les deux pays les plus prisés des Français seront toujours l'Espagne et l'Italie, puis le Portugal, qui double la Grèce, troisième sur le podium l'année dernière. Suivent le Maroc et la Tunisie.