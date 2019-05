Laurence, 55 ans, a appris l'adultère de son mari après son décès : "Ce sont des femmes dont il s'est servi, comme moi"

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Laurence, 55 ans, a vécu pendant 20 ans avec un homme aujourd'hui décédé. Elle a appris qu'il avait entretenu de nombreuses relations extraconjugales après sa mort mais n'avait jamais eu le moindre doute le concernant. Elle raconte son histoire à Olivier Delacroix sur Europe 1.

"Pendant 15 ans, je ne m'en doutais pas du tout. C'était un homme qui était parfaitement ponctuel quand il quittait le travail à 800 km. Il était électricien haute tension donc il faisait des déplacements à la semaine. À une heure près, je savais quand il rentrait. J'ai eu des doutes les tout derniers temps quand ça n'allait plus et j'ai appris énormément de choses depuis, et depuis son décès.

J'ai été une mère au foyer avec deux enfants, donc complètement dépendante financièrement, pendant 20 ans. Les derniers temps, quand le couple n'allait plus, il m'a une première fois coupé les vivres. Vous réagissez parce que vous avez deux enfants.

"Il arrive à vous persuader que vous n'êtes rien"

C'est un bon moyen de pression, en plus on vous fait du lavage de cerveau. On vous dit : 'Ma pauvre, regarde autour de toi. Toutes les femmes travaillent. Tu ne dors pas parce que tu n'es pas fatiguée parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas besoin de manger parce que tu ne travailles pas.' En plus, ce qui est très grave, c'est que quand il part la semaine, vous repensez, vous ressassez tout ça et forcément à un moment ou un autre, vous vous dites : 'Il a raison.' Il arrive à vous persuader que vous n'êtes rien.

En ce qui concerne les agissements de mon mari, on m'a alertée. Certaines personnes, des amis que je connais et que je côtoie encore, m'ont dit des choses après. Très sincèrement, je pense que si demain je voyais le mari d'une amie avec une autre femme, je ne suis pas certaine que je courrais le dire à mon amie. Mais j'avais deux, trois personnes qui m'avaient dit certaines choses et je n'ai pas voulu y croire. Non pas parce que j'étais folle amoureuse mais parce que les critères de beauté des personnes en question ne correspondaient pas. Je me disais : 'S'il me trompe, ce n'est pas avec quelqu'un comme ça.'

"Je ne pense pas avoir été naïve"

Je ne pense pas que j'étais dans le déni, je pense qu'il était très fort pour ne pas montrer son Yin et son Yang. Il montrait un homme et je pense que sa face cachée était très, très cachée. Je ne pense pas avoir été naïve. Je ne me suis pas bercée d'illusions non plus. En plus, avec un homme parti à la semaine, comment voulez-vous voir et savoir.

Je ne ressens rien du tout à l'égard des femmes avec qui il m'a trompée, ni haine, ni compassion. Ce sont des femmes dont il s'est servi, comme moi. C'était un marché pour lui et plus de conquêtes il y avait, mieux il se portait et son ego aussi. Je pense que c'est ça.

"Les 20 ans passés avec lui, je ne peux pas les regretter"

Étant donné que je l'ai appris et que l'histoire était terminée, ça ne m'a pas fait le mal que ça aurait pu me faire si j'avais été encore amoureuse, ce qui n'était plus le cas. C'est sûr que tout se rajoute au reste. Par contre, moi je continue à avancer parce que, les 20 ans passés avec lui, malgré tout ce que je sais aujourd'hui, je ne peux pas les regretter. J'ai deux magnifiques filles et rien que pour ça, les 20 ans, je ne les renie pas. Mes filles sont là et j'avance grâce et par elles."