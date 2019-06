Laure, 33 ans, gênée par la réussite d'une amie : "J'étais jalouse d'un truc que je ne voulais pas"

Laure, 33 ans, pensait réaliser le rêve d'une vie en travaillant pour le Parlement européen. Mais au bout de deux ans, elle a voulu arrêter, par choix, et se lancer en tant qu'entrepreneuse. Une décision remise en cause quelques temps plus tard, par la carrière professionnelle d'une amie, comme elle l'explique chez Olivier Delacroix lundi.

"Est-ce que j'assumais complètement ce choix que j'avais fait ?"

"En 2014, un de mes meilleures amies a eu une promotion dans le domaine parlementaire. D'abord, j'étais contente pour elle. Mais après, cette nouvelle m'a un peu pincée et m'a renvoyé à cette carrière à laquelle j'avais complètement tourné le dos. Est-ce que j'assumais complètement ce choix que j'avais fait ? Est-ce que si j'avais continué, j'aurais pu faire ce genre de boulot maintenant ? Sa réussite m'a renvoyé à moi. J'étais jalouse d'un truc que je ne voulais pas, c'était débile.

"J'ai préservé la relation avec elle et c'est ce qui était important pour moi"

J'ai décidé d'en parler avec elle. Je lui ait dit avec honnêteté que cela me faisait ressentir de la jalousie. Je n'ai pas essayé de cacher la chose. On est très proche, donc elle connait bien mon parcours et pourquoi je suis partie de mon poste au Parlement européen. Personne, dans mon entourage, n'avait de doute sur le fait que, si j'avais obtenu le même job qu'elle, cela ne m'aurait pas plus du tout.

Cela m'a fait du bien de pouvoir dédramatiser ce ressenti et d'en parler avec elle. Sur le coup, j'ai préservé la relation avec mon amie et c'est ce qui était important. Avec un peu de temps, je me suis rendue compte que je n'avais pas totalement fini d'assumer la décision que j'avais pu prendre."