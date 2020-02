Laura éprouve une grande jalousie en couple : "je suis complètement obsédée"

TÉMOIGNAGE

Laura éprouve toujours une très grande jalousie lorsqu’elle est en couple, un sentiment qui, selon elle, met en difficulté ses relations amoureuses. Blessée par le fait que son partenaire actuel continue de regarder des films pornographiques alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter, Laura se livre à Olivier Delacroix, au micro de "La Libre antenne" sur Europe 1, sur son besoin de contrôler son couple et sur sa peur de la solitude.

"Ma jalousie dans le couple me pourrit la vie et détruit toutes mes relations. Je me suis rendu compte que j’avais besoin de contrôler mon couple. Si la personne avec qui je suis porte de l’intérêt à quelqu’un d’autre, qu’il s’agisse d’une femme, de sa famille ou de ses amis, je ne peux pas le contrôler et cela me dérange. A partir du moment où son attention est portée sur quelqu’un d’autre, et non plus sur moi uniquement, cela me blesse. Je n’exagère pas, je me sens vraiment blessée. Quand je suis en couple, je pleure énormément, je me sens constamment blessée, j’ai l’impression que la personne ne m’aime pas.

Entendu sur europe1 : Il me disait d’arrêter de douter car j’allais détruire notre relation

Cela fait deux ans je suis avec mon partenaire. Au début de notre relation, j’avais découvert qu’il allait sur des sites pornographiques et lui avais demandé d’arrêter. On s’était disputés, mais il avait accepté. J’étais souvent suspicieuse, je lui demandais s’il continuait de le faire. Il me disait que non et d’arrêter de douter car j’allais détruire notre relation. Je n’arrivais pas à le croire. On a eu une discussion hier à ce propos. C’était la discussion de la dernière chance.

Il m’a avoué qu’il allait encore sur ces sites. Je me sens trahie et je suis blessée qu’il le fasse. Il ne s’est pas excusé. Selon lui, c’est normal qu’il m’ait menti parce que j’étais insupportable avec ça, et qu’il ne voulait pas me faire de mal en me l’avouant. Je lui ai demandé d’arrêter parce que ça me blesse. Il m’a répondu que si cela me blessait, il fallait que l’on rompe parce qu’il n’arrêterait pas.

Entendu sur europe1 : Qu’il aille sur ces sites me fait penser que je ne lui plais pas assez

Cela a des conséquences sur notre vie sexuelle, je n’arrive plus à avoir de relations avec lui. Qu’il aille sur ces sites me fait penser que je ne lui suffis pas et que je ne lui plais pas assez. Il me répète que ça n’a rien à voir, qu’il me trouve très attirante, que c’est un plaisir individuel. Il se justifie par le fait qu’il est un homme, que ce sont des pulsions. Pour moi, cette justification est ridicule parce que tous les hommes ne le font pas.

Après cette discussion sur les sites pornographiques, il m’a dit qu’il allait arrêter le temps que j’aille mieux par rapport à ça et le temps que l’on retrouve une vie sexuelle. Il ne peut pas me promettre qu’il arrêtera totalement un jour et que cela n’arrivera probablement pas, mais il est prêt à faire un effort. J’ai l’espoir que l’on change tous les deux et que l’on arrive à correspondre aux attentes de l’autre. A partir du moment où il sait que ça me blesse et me fait du mal au point où je n’arrive plus à avoir de relations sexuelles avec lui et s’il m’aime, il devrait pouvoir faire des efforts, voire arrêter.

Entendu sur europe1 : Je l’ai éloigné de sa famille et ses amis

Ma précédente relation a duré sept ans. J’avais 18 ans, c’était ma première grande relation. Elle s’est très mal finie parce que je l’ai détruite en mettant constamment des interdits. Tout était normal au début et au bout d’un moment j’ai voulu contrôler de plus en plus de choses. Mon copain était très amoureux et adorable, il me laissait tout faire sans fixer de limites et j’allais de plus en plus loin. Je l’ai éloigné de sa famille et ses amis, je l’empêchais de voir des femmes.

J’étais très focalisée sur ma relation. J’ai également mis mes parents et mon frère de côté. J’ai délaissé mes amis. Donc quand ma relation s’est terminée, je me suis retrouvée toute seule. J’ai pris conscience que quand je suis dans une relation, je suis complètement obsédée. Je lui reprochais beaucoup de choses, je lui criais dessus constamment. Je pense que j’avais un mal-être général que je rejetais sur lui. J’attendais qu’il soit là pour moi, peut-être pour compenser cela.

A la fin de ma précédente relation, il y a quatre ans environ, j’étais en dépression depuis longtemps, mais à ce moment-là j’ai touché le fond et ai été suicidaire. Je suis allée voir un thérapeute et ai pris des antidépresseurs pendant un certain temps. J’ai évoqué ces sujets-là avec mon psychologue qui m’a dit que je n’avais pas besoin d’aide. Il m’a dit que j’étais consciente de ce qui m’arrivait, et qu’il fallait juste que je fasse quelque chose à ce sujet. Le problème c’est que je sais ce qui ne va pas, mais je n’arrive pas à changer les choses.

Entendu sur europe1 : J’ai l’impression que c’est ma bouée de secours pour sortir de la solitude

L’année suivant la rupture, je n’étais pas bien mais j’ai retrouvé mes anciens amis, je sortais à nouveau. Malgré tout, je sentais toujours un manque parce que j’étais seule. J’avais mes parents, mes amis, mais je n’avais pas de partenaire. Je suis partie une semaine en vacances toute seule en Espagne, sur un coup de tête. Je m’en rappelle toujours comme une des meilleures semaines de ma vie parce que j’étais toute seule et je faisais ce que je voulais quand je voulais, j’ai adoré.

Mais je me sentais seule malgré tout. J’ai rencontré mon copain actuel là-bas et je me suis accrochée à lui. A chaque fois que je rencontre quelqu’un, je me dis que cette personne pourrait être ma prochaine relation et je fais tout pour qu’on soit ensemble. J’ai l’impression que c’est ma bouée de secours pour sortir de la solitude.