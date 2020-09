La recette gourmande et végétarienne des lasagnes à la crème de courgette et au chèvre

Les températures sont en baisse et vous avez envie d'un bon plat dominical, bien chaud. Problème ? Entre votre adolescent qui ne mange plus de viande et vous qui avait envie de pâtes comment trouver un plat pour satisfaire tout le monde sans se prendre la tête... La recette de lasagnes de la cheffe Daphné du food-truck à son nom à Nice va sauver votre repas. Laissez-vous tenter par ce plat gourmand et sans viande : les lasagnes à la crème de courgettes et au fromage de chèvre.

Ingrédients 3 kilos de courgettes de Nice (une dizaine) 2 oignons blanc émincés Coriandre Menthe fraîche Sel, poivre Pignon de pin Crème liquide entière 1 paquet de Pâte à lasagnes 250 g chèvre de Rians (Ou chèvre frais) 400 g bûche de chèvre

Préparation

1/ Faites fondre dans une poêle avec de l’huile d’olive, les courgettes découpées en tronçon d’un centimètre. Ajoutez les oignons blancs. Sel, poivre. Couvrir. Ajoutez le fromage de Chèvre de Rians, de la coriandre et de la menthe fraîche ciselées.

Mixez la préparation.

Petite astuce : préparez la crème la veille pour qu’elle soit froide et évitez ainsi lors du montage, de cuir la pâte à lasagne.

2/ Dans un plat à gratin, mettre au fond un filet de crème liquide entière. Disposez la pâte à lasagne. Ajoutez la crème de courgettes. Émiettez la bûche de chèvre sur la crème. Agrémentez de pignon de pin. Répétez l’opération selon la hauteur de votre plat. (L’idéal 5-6 étages environ 5 cm). A chaque étage ajoutez sur la pâte à lasagne un filet de crème liquide entière.

3/ Terminez avec une couche de lasagnes sur laquelle vous avez parsemé du gruyère et du parmesan. Ajoutez un filet de crème liquide.

Préchauffez le four. Enfournez à 200°C pendant 20 à 25 minutes. Ouvrez le four, pour enlever l’excès d’humidité. Servir avec une salade verte ou un mesclun.