«L'arbre est complètement perdu» : des arboriculteurs s'inquiètent de la douceur automnale

REPORTAGE

On s'y perdrait presque. Le tee-shirt est encore de sortie, les odeurs sont printanières et la météo est plus estivale qu'automnale. Ce dérèglement climatique a de sérieuses conséquences sur la végétation. Dans le verger de l'Île, près de Rennes, les arboriculteurs s'inquiètent de voir des arbres qui présentent les quatre saisons en même temps, à cause des épisodes caniculaires successifs ces dernières années.

Des arbres fatigués

"Si nos arbres commencent à suivre ces rythmes-là, ça va être très compliqué, pour nous, de produire des pommes", s'inquiète Sylvie, ingénieur agronome. Ses arbres montrent déjà les stigmates des canicules successives et des hivers trop doux, notamment dans le verger des jeunes pommiers, explique Jean-Charles. "Ça, c'est des pommiers qu'on a plantés, il y a deux ans. On peut y voir effectivement les variations : des petits fruits, des gros fruits et là pratiquement les fleurs encore sur l'arbre, qui sont là", décrit l'arboriculteur.

"Donc à des stades complètement différents. L'arbre est complètement perdu et il ne sait pas en quelle période il est. Il va faire des fleurs, en même temps des fruits, ce qui va l'affaiblir aussi énormément. On a peur qu'il n'ait plus d'énergie pour ensuite refaire des fruits l'année prochaine", ajoute-t-il. Les arbres fatigués par l'absence de saison car le pommier, rappellent ces producteurs, est originaire du Kazakhstan, il s'est donc façonné dans ce pays où les saisons sont si marquées qu'il fait 40 degrés en été mais jusqu'à - 40 en hiver.