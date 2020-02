Laponie, Îles Canaries... Où partir pendant les vacances de février quand on n'aime pas skier ?

INTERVIEW

Vous faites peut-être partie des chanceux qui vont en vacances pendant les prochaines semaines. Si vous aimez le ski, c'est le moment idéal pour se rendre dans les stations et aller dévaler les pistes pendant quelques jours. D'ailleurs, cette année marque un regain "du nombre de skieurs", explique au micro du Grand journal du soir d'Europe 1 Jean-Pierre Mas, le président des syndicats des entreprises du voyage. Mais si la glisse n'est pas votre fort, d'autres options s'offrent à vous.

De la neige sans ski, ou le soleil d'hiver

Si vous cherchez le froid et la neige, pourquoi ne pas aller faire un tour au pays du Père Noël ? Ce n'est pas une blague, "la Laponie a bien marché au mois de février. On y fait de la moto-neige ou du traîneau... C'est un endroit extrêmement étonnant", explique le spécialiste. En revanche, si vous êtes plus à l'aise sous un climat chaud, que vous attendez avec impatience le retour du soleil et la hausse du mercure, pas la peine d'hiberner : vous pouvez aussi partir en vacances au mois de février.

"Le soleil d'hiver le plus proche et le plus accessible financièrement est aux Îles Canaries, vous avez ensuite le Sénégal un peu plus loin, ou encore les Îles du Cap Vert", indique Jean-Pierre Mas. Quant à savoir si le mois de février est une période propice aux congés, il semblerait que la réponse soit oui pour beaucoup de Français "qui ne sont pas partis à Noël, et pour qui ce sont les premières vacances depuis l'été".