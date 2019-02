Langues régionales : les régions veulent un amendement de la réforme du lycée

L'association des régions françaises demande au gouvernement d'amender la réforme du lycée et du baccalauréat pour qu'elle "ne constitue pas un recul de la diversité linguistique en France". "En l'état, la réforme dévalorise l'enseignement bilingue et l'enseignement extensif des langues régionales, notamment par le jeu des coefficients et par une mise en concurrence systématique avec les langues étrangères et les autres disciplines", écrit Régions de France dans un communiqué diffusé vendredi.

Une "mise en danger" de l'enseignement des langues régionales. Saisie notamment par des associations de parents d'élèves et d'enseignants, la Commission Langues régionales de Régions de France "ne peut accepter cette mise en danger de l'enseignement des langues régionales et des sections bilingues". Des "ajustements" à la réforme du lycée doivent, selon elle, permettre en particulier, pour l'enseignement bilingue français-langue régionale, le "maintien de l'enseignement systématique dans un cadre garantissant la non-concurrence avec la LVB étrangère et les spécialités".

Avancer vers "une société plurilingue moderne". Pour l'enseignement extensif des langues régionales, l'"octroi aux langues régionales d'un statut optionnel strictement identique à celui des Langues et Cultures de l'Antiquité". "Au lieu de constituer un recul", la réforme doit, selon la commission, "permettre d'avancer plus vite vers la société bilingue/plurilingue moderne" qu'elle appelle de ses vœux.