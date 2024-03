Laïcité à l'école : une hausse «pas acceptable» des contestations d'enseignements, selon Nicole Belloubet

Interrogée sur l'évolution des signalements d'atteintes à la laïcité à l'école, la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet a souligné sur Franceinfo que certains chiffres "ont augmenté" : "Ce que nous constatons, ce qui est d'ailleurs inquiétant et qui n'est pas acceptable, c'est la contestation du contenu de certains enseignements, qu'il s'agisse d'enseignements liés à des questions des origines du monde, des questions sur l'enseignement du fait religieux", a-t-elle dit.

Nicole Belloubet assure que le ministère sera aux côtés des enseignants

En ce vendredi marquant le 20e anniversaire de la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école, Nicole Belloubet a assuré que le ministère serait "en soutien des professeurs". "Il n'est pas pensable que la science ne soit pas respectée dans ce qu'elle nous dit sur des points précis. Il n'est pas pensable que nos enseignants soient contestés. Nous serons à leurs côtés", a-t-elle ajouté.

Les contestations du contenu de certains enseignements en hausse

Sur les mois de décembre, janvier et février, les contestations du contenu de certains enseignements représentent respectivement 19%, 12% et 16% des atteintes recensées. Sur les trois mois précédents (septembre à novembre), elles représentaient respectivement 4%, 9% et 16%.

En revanche, le nombre d'atteintes à la laïcité résultant du port de signes et tenues manifestant ostensiblement l'appartenance à une religion "a baissé", selon le ministère. Elles ont représenté en décembre, janvier et février respectivement 13%, 27% et 15% des atteintes globales à la laïcité. "Je crois que la mesure qui a été prise par Gabriel Attal autour de la question des abayas a marqué la ferme volonté du gouvernement et du ministre de refuser cela. Et du coup, le nombre des atteintes a fortement baissé de ce point de vue là", a dit Mme Belloubet.

Les signalements d'atteintes relativement stables ces derniers mois

Globalement, les signalements d'atteintes sont restés relativement stables sur les mois de décembre, janvier et février, enregistrant respectivement 590 faits, 280 faits et 336 faits. Les signalements d'atteintes à la laïcité à l'école avaient enregistré une forte hausse en septembre (1.034) et octobre (1.812), en raison de "phénomènes exceptionnels" (l'interdiction du port de l'abaya et du qamis en septembre, attentat contre Dominique Bernard à Arras suivi des sanctions liées aux incidents durant les hommages), avant de nettement reculer en novembre (460).