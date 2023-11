La recette inratable et gourmande des biscuits lunettes à la confiture

Quoi de mieux pour un goûter automnale que des biscuits lunettes fourrés avec votre confiture préférée ? La cheffe et autrice Sonia Ezgulian vous apprend à les faire à la maison et il n'y a rien de plus simple.

Ingrédients

Pour 12 biscuits

Pour la pâte sablée

80 g de farine de sarrasin

160 g de farine blanche

100 g de beurre demi-sel

100 g de sucre muscovado mixé en sucre glace

1 pincée de fleur de sel

1 œuf

1 demi cuillerée à café de bicarbonate

Pour la garniture

de la confiture de fraises, de framboises, de figues selon votre goût

Mélangez tous les ingrédients de la pâte sablée puis formez une boule. Filmez-la et laissez reposer au réfrigérateur pendant 1 heure.

Préchauffez le four à 180 °C.

Abaissez la pâte sur un plan de travail fariné sur 5 mm d’épaisseur.

Découpez 10 formes ovales de pâte en utilisant un emporte-pièce et déposez-les sur 2 plaques. Sur la moitié des ovales de pâte, découpez des cercles de 2 cm de diamètre. Enfournez 8 minutes.

À la sortie du four, décollez les biscuits délicatement de la plaque à l’aide d’une spatule puis déposez-les sur une grille.

Quand les biscuits sont totalement refroidis, déposez de la confiture sur les biscuits entiers puis recouvrez-les délicatement avec les biscuits troués.