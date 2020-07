La recette du sorbet à la fraise gariguette de David Wesmaël

Impossible de faire l’impasse par une chaude journée d’été... Seuls une crème glacée ou un sorbet pourront vous transporter des chaleurs étouffantes du sud de la France aux calottes glaciaires du pôle nord en une bouchée. Ça, tout le monde le sait. Ce que beaucoup ignorent en revanche, c’est qu’il est possible de réaliser depuis sa cuisine un sorbet à la fraise en moins d’une heure et sans plus de matériel qu’un fouet, une casserole, un mixeur et un congélateur. La preuve avec la recette du glacier meilleur ouvrier de France David Wesmaël (basé à Lille et Paris).

© Pierre Herbulot/Europe 1

Ingrédients pour un litre de sorbet 600 g de fraises Gariguette

110 g de sucre en poudre

180 g d’eau

Les étapes de la recette

1. Dans une casserole, chauffer l’eau et le sucre jusqu’au frémissement et l’obtention d’un sirop.

2. Laisser refroidir ce sirop jusqu’à environ 40°c et verser sur la pulpe de fraises.

3. Mixer où passer au blender et glacer.

4. Si vous avez une machine à glace, placer le mélange de sorbet fraise dans votre machine et turbiner jusqu’à obtention de la texture de sorbet souhaitée. Si vous n’avez pas de machine à glace, placer le mélange de sorbet fraise froid dans un saladier et positionner l’ensemble au congélateur pendant 15 minutes. Mélanger au fouet et remettre au congélateur.

5. En reproduisant cette opération 4 à 5 fois vous obtiendrez un sorbet de la texture souhaitée. A consommer directement pour une texture optimale. (Conservation une semaine maximum)