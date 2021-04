La recette du riz de Camargue, légumes de printemps d'Amaury Bouhours

Vous ne savez pas quoi cuisiner avec des légumes de printemps ? Amaury Bouhours, chef du restaurant Dali au prestigieux hôtel Meurice, à Paris, vous propose sa version du riz de Camargue. Agrémentée de légumes de printemps, cette recette conviendra parfaitement à la saison. Amaury Bouhours a livré sa recette dans l'émission La Table des bons vivants, sur Europe 1.

Le riz de Camargue, légumes de printemps d'Amaury Bouhours

Les ingrédients pour 2 personnes :

200 g de riz de Camargue semi complet

2 oignons ciselés

2 gousses d’ail hachées

17 cl d’huile d’olive

16 g de beurre

2 artichaut poivrade

7 navets primeurs

7 radis

4 asperges vertes

1 botte d’oseille

2 œufs mollet (cuits 6 minutes)

Sel / poivre

Les étapes de la recette :

1. Lavez et épluchez les légumes. Mettez toutes les épluchures dans une casserole avec de l’eau à hauteur, laissez cuire 45 min à feu doux puis filtrez.

2. Préchauffez le four à 170°C.

3. Coupez les légumes en morceaux, salez, poivrez et faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile d’olive à couvert.

4. Dans un plat allant au four, faites suer l’oignon et l’ail avec un filet d’huile d’olive et le beurre. Ajoutez le riz, mouillez avec le bouillon d’épluchures (50 cl) et enfournez 16 minutes. Disposez ensuite les légumes sur le riz et remettez au four 2/3 minutes.

5. Mixez les œufs mollet avec l’huile d’olive jusqu’à obtenir une mayonnaise. Ajoutez l’oseille fraîche, salez, poivrez et mixez de nouveau. Terminez l’assaisonnement avec un peu de vinaigre.

6. Versez sur le plat quelques cuillérées du condiment d’oseille ainsi que quelques herbes fraiches de saison. Dégustez.