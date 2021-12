La recette du pain d'épices de Laurent Mariotte

D'où vient le pain d'épices français ? L'Alsace, Reims et Dijon se placent comme des capitales du gâteau à l'allure marron-doré. Qu'importe les débats historiques, Laurent Mariotte propose sa propre version du cake, idéale pour les goûters d'hiver.

Le pain d'épices de Laurent Mariotte

Ingrédients :

300 g de miel

100 g de beurre pommade

300 g de farine

1 pincée de sel

10 g de levure,

2 jaunes et 5 blancs d'œuf

15 g de cannelle

100 g de sucre

5 g de badiane en poudre

1 dose de pastis (2cl)

Préchauffez le four à 170°C. Mélangez le miel avec la farine, le sucre, le sel, la levure, le beurre pommade, le pastis et les épices. Ajoutez les jaunes, mélangez. Montez les blancs en neige et incorporez les délicatement à la préparation.

Versez la pâte dans un moule à cake beurré et légèrement fariné. Enfournez pendant 50mn.

Sortez le pain d'épice du four et laissez le refroidir. Dégustez-le de préférence le lendemain, il n'en sera que meilleur.