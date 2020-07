La recette du concombre en gelée, estival et original

Il existe plusieurs variétés de concombres : ronds, allongés, très longs, à la peau jaune, vert pâle ou vert foncé. Le plus commun, c’est le concombre hollandais, sans amertume. Un concombre qu’il faut choisir ferme avec une peau brillante, bien verte et lisse. Plus le concombre est petit, moins il aura de graines. Notre journaliste culinaire Marion Sauveur nous propose de le cuisiner en gelée.

Les ingrédients Pour la gelée de concombre 3 concombres

3 feuilles de gélatine

1 gousse d’ail Pour le gaspacho 4 tomates bien mûres

1 poivron rouge

1 poivron vert

1 concombre

1 oignon

1/2 gousse d'ail

1 cuillère à soupe de vinaigre de xérès

1/2 tranche de pain de mie

Basilic frais

Huile d'olive

Piment d’Espelette Pour la chantilly salée 25cl crème fraîche entière (35% de matière grasse)

1 pincée de sel

1 pincée de paprika

Les étapes de la recette :

1. On commence par faire ramollir la gélatine, 20 minutes dans l’eau froide. Pendant ce temps-là, on épépine les concombres et on effeuille l’ail, puis on mixe.

2. Quand l’ail et les concombres sont bien réduits en purée, on filtre avec un chinois et on récupère le jus. Jus qu’on va faire chauffer dans une casserole avant d’y dissoudre la gélatine. On assaisonne avant de mettre dans des verres, on couvre et on laisse prendre au réfrigérateur.

3. Le lendemain, on réalise un gaspacho en mixant des tomates, des poivrons, du concombre, du pain de mie, de l'oignon et de l'ail. On assaisonne avec de l'huile d'olive, du vinaigre de Xérès et du piment d’Espelette. Laisse reposer au frais.

4. Et au moment de servir on verse ce gaspacho sur la gelée de concombre, avec quelques dés de concombres. Et par-dessus une petite chantilly salée et un peu de basilic. Puis on passe à table !

Et si vous ne voulez pas cuisiner…

Rendez-vous dans les Pyrénées Atlantiques, à Lescar, tout près de Pau, au Restaurant Arraditz. Le chef Olivier Nicolau propose une déclinaison autour du concombre. Avec la peau et les pépins, il réalise une belle gelée vert foncée ; il fait mariner des lamelles de concombre et il réalise un sorbet au concombre. Une très belle assiette servie avec un maquereau mariné au mirin et une crème de raifort. Parfait pour les chaleurs estivales !

L’adresse : https://www.arraditz.com/restaurant-gastronomique-pau-lescar/